9. jobmesse berlin in der Mercedes-Welt am Salzufer

Am 07./08. Oktober macht die jobmesse deutschland tour wieder Halt in Berlin. In derMercedes-Welt am Salzufer präsentieren sich in diesem Jahr rund 110 Unternehmen, Institutionen und Weiterbildungseinrichtungen. Darüber hinaus reagiert dasRecruiting-Event mit einem spannenden Rahmenprogramm auf aktuelle Themen am Arbeitsmarkt.



Win-Win-Situationen am Messestand

110 Aussteller sämtlicher Branchen

Fachvorträge und Workshops mit aktuellen Themen

Wertvolle Services – auch speziell für Migranten



Infos zur Messe

Auf der jobmesse berlin können Besucher innerhalb weniger Stunden mit zahlreichenpotenziellen Arbeitgebern ins persönliche Gespräch kommen, ohne sich zuvor durch eineBewerbung qualifiziert zu haben. Und auch die Aussteller profitieren. „In den vergangenenJahren kamen tausende Karriereinteressierte zur jobmesse berlin“, sagt Stefan Süß aus der Geschäftsleitung der veranstaltenden Agentur Barlag. „Die Unternehmen haben hier die außergewöhnliche Möglichkeit, hochmotivierte Arbeitnehmer auf sich aufmerksam zu machen und face-to-face von sich zu überzeugen. Das ist gerade in Zeiten des Nachwuchs und Fachkräftemangels eine Riesenchance!“Ob Ausbildungs- oder Praktikumsplatz für Schüler, Weiterbildungsmöglichkeiten für YoungProfessionals oder neuer Traumjob für erfahrene Führungskräfte – die Aussteller haben für jedes Alter und jede Qualifikation das passende Angebot. Entlang des roten Teppichs in der Messehalle präsentieren sich kleine und mittelständische Betriebe ebenso wie Global Player sämtlicher Branchen. Allianz, die Bundeswehr, Mercedes-Benz, Sky Deutschland, Lufthansa InTouch, das Bundeskriminalamt und die Deutsche Windtechnik AG sind nur einige der namhaften Aussteller.Die jobmesse berlin bietet ihren Besuchern ein umfangreiches Rahmenprogramm. Inzahlreichen Fachvorträgen erhalten sie wertvolle Informationen rund um die Themen Jobund Karriere. Darüber hinaus geben Experten in attraktiven Workshops unter anderem Tippszum perfekten Anschreiben und verraten sogar die Erfolgsformel für ein aussichtsreiches Vorstellungsgespräch. Darüber hinaus rücken in weiteren Workshops und eine Podiumsdiskussion Studienabbrecher in den Mittelpunkt. „Diese Zielgruppe stößt bei vielen Unternehmen zunehmend auf Interesse“, so Stefan Süß. „Die Arbeitgeber schätzen unter anderem die persönliche Reife von Studienabbrechern und sehen in den bereits erworbenen Fachkenntnissen ein großes Potenzial.“Besucher erwartet ein umfangreiches Serviceangebot. So schießen professionelleFotografen das perfekte Bewerbungsbild – zum besonderen Messepreis. Darüber hinaushaben Interessierte die Möglichkeit, ihre Anschreiben und Lebensläufe von Experten prüfenzu lassen und hilfreiche Verbesserungstipps zu erhalten. Erstmals auf der jobmesse deutschland tour gibt es diesen Bewerbungsmappencheck auch speziell für Migranten und Flüchtlinge, die auf der Suche nach ihrem Traumjob oft besonders hohe Hürden zu meistern haben. Und noch eine Premiere hat die 9. jobmesse berlin zu bieten: Ein Luxemburger Unternehmen präsentiert deutschlandweit zum ersten Mal „Kliber“ – eine App, mit der sich ein digitales Bewerbungsprofil erstellen lässt. Mithilfe der Experten vor Ort und einem professionellen Kameramann können Besucher direkt auf der Messe ihr perfektes Kliber- Profil entwerfen und über digitale Kanäle vernetzen.9. jobmesse berlinSamstag, 07.10.2017, 10.00 - 16.00 UhrSonntag, 08.10.2017, 11.00 - 17.00 UhrMercedes-Welt am SalzuferSalzufer 110587 Berlin-CharlottenburgEintritt frei!