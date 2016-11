BIZ stellt Berufsbilder vor

Westend.

Welche Wege führen in den Journalismus, wie entwickelt sich der journalistische Arbeitsmarkt? Ein Journalist berichtet am 24. November, 16 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Berlin, Nord Königin-Elisabeth-Straße 49, von seiner Tätigkeit, informiert zu Anforderungen und Perspektiven, Studium und Volontariat und beantwortet Fragen. Bereits am 17. November, 16 Uhr geht es um das Studium der Psychologie: Wie ist es aufgebaut? Wie sehen Beschäftigungsmöglichkeiten aus? Weitere Infos auf www.arbeitsagentur.de