Die Arbeitgeber suchen Dich!

Berlin.

Die jobmesse deutschland macht am 7. und 8. Oktober Station in der Mercedes-Welt, Am Salzufer 1. 100 Aussteller buhlen dann um Fachkräfte. Darunter befinden sich die Bundeswehr, die Allianz, Mercedes-Benz, Sky Deutschland, die Lufthansa oder das Bundeskriminalamt. Dazu gibt es Fachvorträge zu Fragen rund um Job und Karriere und Workshops, die etwa Tipps zu perfekten Anschreiben geben oder bei der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch helfen. Bewerbungsmappen werden vor Ort auch geprüft, in diesem Jahr erstmals speziell für Migranten und Flüchtlinge. Zudem gibt es spezielle Angebote für Studienabbrecher. Am 7. Oktober ist die Messe in der Zeit von 10 bis 16 Uhr und am 8. Oktober in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Messe ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.jobmessen.de/berlin