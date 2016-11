Es lockt eine Boombranche

Berlin.

Am 25. und 26. November findet die Jobmedi, die Berufsinformationsmesse für das Gesundheits- und Sozialeswesen, im Palais am Funkturm (Messe Berlin) am Hammarskjöldplatz statt. Über 90 Arbeitgeber, darunter 20 Kliniken und 25 Pflegeeinrichtungen, stellen sich vor und informieren umfassend zu Ausbildungen, Jobs, Weiter- und Fortbildungsangeboten sowie Studienmöglichkeiten. Daher richtet sich die Messe an Schüler, Studenten, Arbeitsuchende und Fort- sowie Weiterbildungswillige. Am Freitag sind die Aussteller von 9 bis 14 Uhr für Interessenten da, am Sonnabend öffnen sie von 10 bis 16 Uhr die Tore. Weitere Informationen gibt es unter www.jobmedi.de