Berlin: Jugendclub Schloß 19 |

Charlottenburg.

Die neuen Gitarrenkurse im Jugendclub "Schloß 19" in der Schloßstraße 19 beginnen am Mittwoch, 6. September. Die Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden von Arne Haschke geleitet. Sieben Wochen lang findet der Unterricht immer mittwochs am Nachmittag und am Abend für Gruppen von fünf bis acht Teilnehmern statt. Kinder und Jugendliche zahlen 77 Euro, Erwachsene 105 Euro. Anmeldungen unter

312 25 43, weitere Informationen gibt es auf www.arnehaschke.de/gitarrenunterricht