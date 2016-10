Herztag im Reha-Zentrum

Berlin: Reha-Zentrum Westens |

Westend. Das Herz reagiert auf Stress ebenso wie die Seele. Und wie man das lebenswichtige Organ durch den richtigen Lebenswandel schont, erfahren Teilnehmer im Rahmen eines Herztags in Reha-Zentrum Westend, Epiphanienweg 6, am Dienstag, 8. November. Hier teilen Experten von 16 Uhr bis in den Abend bei Kaffee und Kuchen ihre Erfahrungen, erklären die Gefahren von Bluthochdruck, zeigen Wiederbelebungsmaßnahmen und die Chancen einer Reha. Wer teilnehmen möchte, kann kostenfrei vor Ort auch ohne Anmeldung erscheinen. tsc