Infoabend zum Au pair-Programm

Charlottenburg.

Die Austauschorganisation Ayusa-Intrax informiert Interessenten und deren Eltern unverbindlich und kostenfrei über die Möglichkeiten und Voraussetzungen für einen Auslandsaufenthalt als Au pair. Die Veranstaltung findet im Ayusa-Intrax Büro, Giesebrechtstraße 10, statt am Mittwoch, 2. August, 18 Uhr. Für das Au pair-Programm in die USA können sich 18- bis 26-Jährige bewerben. Für das Au pair-Programm nach Australien können sich Frauen und Männer zwischen 18 und 30 Jahren bewerben. Voraussetzungen für einen Au pair-Aufenthalt sind für beide Länder Erfahrungen in der Kinderbetreuung, gute englische Sprachkenntnisse und der Führerschein. Näheres unter843 93 90, www.intrax.de