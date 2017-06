Infoveranstaltung EnterTechnik - Technisches Jahr für junge Frauen

Am 15. Juni 2017 findet die nächste Infoveranstaltung zu EnterTechnik - Technisches Jahr für junge Frauen statt.



Die Berliner Initiative EnterTechnik- Technisches Jahr für junge Frauen von LIFE e.V. bietet Schulabsolventinnen die Möglichkeit, in einem einjährigen Programm verschiedene Unternehmen und technische Berufe kennen zu lernen. Dabei erfahren die interessierten jungen Frauen nicht nur mehr über den beruflichen Alltag, sondern können auch ihre technischen Fähigkeiten entdecken und ausbauen. Das sind wichtige Voraussetzungen für eine gezielte Berufswahl und Karriereplanung. Viele der Teilnehmerinnen konnten danach direkt in eine Ausbildung vermittelt werden.



Die zwölfmonatige Technikerkundung gibt jungen Frauen Einblicke in verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Sie erhalten dabei eine angemessene Vergütung und Unterstützung durch eine Mentorin. Als Koordinationsstelle begleitet LIFE e.V. die jungen Frauen von der Bewerbungsberatung über die Erstellung ihres individuellen Ablaufplanes bis zum erfolgreichen Abschluss des technischen Jahres.



Aktuell beteiligen sich 12 technologieorientierte Unternehmen verschiedener Branchen und Größen an Enter Technik. Sie bieten jährlich 16 Teilnehmerinnen die Möglichkeit, technische Berufsfelder kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen.



Bewerbungen werden noch entgegengenommen. Im Juli finden Auswahltage statt. Beginn des Technischen Jahres ist der 1. September 2017.



Mehr Infos unter www.entertechnik.de.