Jobpoint erklärt Lebenslauf

Charlottenburg.

Die Grundlagen einer erfolgreichen Bewerbung sind kein Mysterium, sondern lernbar. Dabei hilft der Jobpoint Charlottenburg-Wilmersdorf, Pestalozzistraße 80, am Dienstag, 8. November, bei einem Fachvortrag. Von 10 bis 12 Uhr erfahren Teilnehmer, wie man Anschreiben und Lebensläufe so formuliert, dass sie überzeugen. Und man hört, welche Details gerne vergessen werden. Teilnehmer dieser kostenlosen Veranstaltung sollten sich vorab anmelden per E-Mail unter charlottenburg-wilmersdorf@jobpoint-berlin.de oder unter310 07 720.