Kurze Wege zum Beruf

Berlin: Jugendberufsagentur |

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Am 21. Juni besteht die Jugendberufsagentur Charlottenburg-Wilmersdorf in der Königin-Elisabeth-Straße 49 ein Jahr. „Im ersten Jahr wurden sehr gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit an einem Ort gemacht“, stellt Sozial- und Gesundheitsstadtrat Carsten Engelmann (CDU) fest. „Kurze Wege und direkte Absprachen kommen den jungen Menschen auf dem Weg in die Ausbildung zugute. Beratungs- oder Vermittlungsangebote greifen gut ineinander, um zu informieren oder Probleme zu lösen.“ Die Sprechzeiten der Jugendberufsagentur sind Di 9-12 Uhr und Do 15-18 Uhr oder unter

902 91 83 71/-183 72.