Lehrer und Erzieher verzweifelt gesucht

Berlin.

Der Hauptstadt mangelt es an Lehrern und Erziehern. Auf dem ersten Berlin-Tag in diesem Jahr am Sonnabend, 6. Mai, wird daher intensiv um sie geworben. Von 10 bis 15 Uhr erhalten Interessenten aus ganz Deutschland umfangreiche Informationen zum Berliner Schul- und Bildungssystem sowie zu den Einsatzmöglichkeiten. Es stellen sich Mitarbeiter der Senatsverwaltung, der Berliner Schulen und Kita-Träger vor und beraten über den Einstieg in den Beruf, das Auswahlverfahren, freie Stellen und das Leben in der Stadt. Weitere Informationen gibt es unter www.berlin-tag.berlin berlin-tag@senbjf.berlin.de und902 27 55 77. Der Berlin-Tag findet im Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, statt.