Messe Einstieg Berlin steht an

Charlottenburg.

Am 11. und 12. November findet die Ausbildungs- und Studienmesse Einstieg Berlin zum 15. Mal statt. Ob Bewerbungstipps, freie Duale Studienplätze oder Infos zu Work & Travel – auf der Einstieg Berlin gibt es Beratung zu allen Fragen rund um die berufliche Orientierung. Es werden 220 Hochschulen, Unternehmen und Verbände erwartet. Geöffnet ist die Einstieg Messe am 11. und 12. November jeweils von 9 bis 16 Uhr in Halle 1.1 und dem Foyer Süd auf dem Messegelände unterm Funkturm. Der Eintritt kostet fünf Euro. Besucher-Infos: www.einstieg.com/berlin