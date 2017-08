Berlin: Jobpoint Charlottenburg-Wilmersdorf |

Charlottenburg.

Was ist zu beachten bei der E-Mail- und Onlinebewerbung? Antworten liefert der Job Poin Charlottenburg-Wilmersdorf mit seinem Vortrag am Donnerstag, 17. August, von 10 bis 12 Uhr in der Pestalozzistraße 80. Interessenten können sich per E-Mail unter charlottenburg-wilmersdorf@jobpoint-berlin.de oder

310 07 72-0 anmelden. Teilnahme kostenlos.