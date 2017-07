Richtig online bewerben

Charlottenburg.

Der Job Point Charlottenburg-Wilmersdorf, Pestalozzistraße 80, lädt am Dienstag, 18. Juli, von 10 bis 12 Uhr zu einem Vortrag mit dem Titel "Grundlagen der E-Mail- und Onlinebewerbung" ein. Dabei geht der Referent folgenden Fragen nach: Was ist zu beachten bei der E-Mail- und Onlinebewerbung? Wie bereite ich meine Bewerbungsunterlagen digital vor? Wie gehe ich mit Bildern, Zeugnissen und PDF-Dateien um? Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung erfolgt per E-Mail: charlottenburg-wilmersdorf@jobpoint-berlin.de, unter

31 00 77 2-0 oder über das Kontaktformular auf der Job Point Homepage.