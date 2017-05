Schulgartentag auf der IGA Berlin

Berlin: IGA Berlin 2017 |

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Der 5. Berliner Schulgartentag am 23. Mai, veranstaltet von „Grün macht Schule“, hat in diesem Jahr zwei Partner: den Landesverband Berlin der Gartenfreunde und den IGA-Campus, wo auch die Workshops stattfinden. Bei der Fortbildungsveranstaltung für Lehrende und Erziehende an allgemeinbildenden Schulen stehen 22 Themen zur Wahl. Pro Teilnehmer sind zwei Workshops möglich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind nur möglich über die regionale Fortbildungsstelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, www.fortbildung-regional.de . Das Programm gibt es auf der Webseite von „Grün macht Schule“.