Vortrag: endlich rauchfrei

Berlin: Alkohol- und Medikamentenberatung Charlottenburg |

Charlottenburg.

Wenn aus der Lust am Rauchen mehr Last als Lust geworden ist, ist der Zeitpunkt zum Aufhören gekommen. Weil das nicht einfach ist, bietet die Alkohol- und Medikamentenberatung Charlottenburg des Verbunds für integrative soziale und therapeutische Arbeit (vista) Hilfe an. Während des kostenlosen Vortrags „Rauchfreiheit“ präsentiert sie neue Ideen, wie der Start ins rauchfreie Leben gelingen kann. Der Vortrag bei vista in der Kaiser-Friedrich-Straße 82 beginnt am Dienstag, 12. September, um 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter

34 80 09 20 48 oder auf www.vistaberlin.de