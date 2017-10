Was kommt nach der Schule?

Berlin.

Im Dschungel der Ausbildungsmöglichkeiten ist Orientierung notwendig. Eine Hilfestellung bietet Einstieg Berlin. Am 10. und 11. November findet die Ausbildungs- und Studienmesse in der Halle 1.1 der Messe Berlin an der Jaffestraße statt. Jeweils von 9 bis 16 Uhr stehen rund 220 Aussteller den Schülern und ihren Eltern Rede und Antwort. Geboten werden praktische Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder, ein Bewerbungsmappencheck, ein kostenfreier Interessencheck mit Aussteller-Matching sowie ein großes Bühnenprogramm. Der Eintritt kostet fünf Euro. Freikarten gibt es unter http://asurl.de/13l5 . Weitere Informationen gibt es unter www.einstieg.com/berlin