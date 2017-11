Fahrverbot für Temposünder

Westend.

Die Rechnung ohne eine Zivilstreife hat ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in der Nacht zum 12. November gemacht. Der Mann, erst seit vergangenem März in Besitz des Führerscheins, war in Richtung Norden auf der Stadtautobahn unterwegs. In Höhe der Rudolf-Wissell-Brücke überholte er gegen 3.30 Uhr mit 151 Stundenkilometern die Beamten, die aus ihrem Fahrzeug heraus die deutlich überhöhte Geschwindigkeit maßen. Erlaubt ist an dieser Stelle Tempo 80. Den jungen Mann erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 560 Euro, zwei Punkte im Flensburger Verkehrssünderregister, ein Fahrverbot von mindestens zwei Monaten sowie eine Nachschulung bei einer Fahrschule.