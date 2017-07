Frau attackiert Polizisten

Charlottenburg.

Mit einer rabiaten Frau bekam es kürzlich die Polizei am Stuttgarter Platz zu tun. Die Beamten waren gerufen worden, weil die 38-Jährige dort auf dem Gehsteig randalierte. Als sie den Polizeiwagen entdeckte, warf sie einen Ziegelstein auf dessen Windschutzscheibe. Beim Zurücksetzen touchierten die Beamten das Auto einer Fahrerin. Die Übeltäterin flüchtete zunächst in Richtung Wilmersdorfer Straße, wo sie von Polizisten einer Einsatzhundertschaft festgenommen wurde. Da sie auch dort heftigen Widerstand leistete, nach den Beamten trat und schlug, wurde die Frau zur erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme in Gewahrsam genommen. Rettungskräfte brachten sie anschließend in eine Klinik. Gegen die 38-Jährige wird nun wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte, Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt.