Kindesentführung gescheitert: Fremder nutzt Hundewelpen als Lockmittel

Charlottenburg-Wilmersdorf. An zwei Grundschulen des Bezirks hat ein fremder Mann versucht, einen Schüler vom Gelände zu locken. In beiden Fällen reagierten die Jungen richtig, liefen ins Schulhaus und holten Hilfe.

Verstärkte Streifen und Beamte in Zivil

Vor fremden Menschen, die mit Süßigkeiten locken und nichts Gutes im Schilde führen, warnen Eltern ihre Kinder schon immer. Dennoch scheint diese Masche nicht auszusterben. An der Stechlinsee-Schule in der Illstraße ist am 7. September gegen 16 Uhr ein Junge angesprochen worden. Der Schüler war unterwegs zur Chorprobe. Als der fremde Mann ihm Süßigkeiten versprach, falls er mitkäme, rannte er ins Schulgebäude und sagte dem Chorleiter Bescheid. Nur einen Tag später wurde ein Schüler der Friedenauer Fläming-Grundschule in einer großen Pause durch den Zaun des Schulhofs in ein Gespräch verwickelt. Der Fremde zeigte dem Jungen einen Hundewelpen und sagte, er könne davon noch mehr sehen, wenn er ihm folge. Laut Aussagen der Schüler soll jeweils ein Auto mit Insassen in der Nähe gewartet haben.Beide Schulen erstatteten Anzeige und informierten das Kollegium und die Eltern, sowie weitere Schulen des Bezirks. Die Polizei lässt nun verstärkt Streifen fahren, Beamte in Zivil sind im Einsatz. Polizeisprecher Michael Gassen sagte: „Noch liegt ja keine Straftat vor, aber wir nehmen das absolut ernst. Hinweise auf einen Zusammenhang der beiden Vorfälle gibt es bislang aber nicht.“An der Stechlinsee-Schule in der Rheingaustraße wird in diesem Zusammenhang schon länger mit der Präventionsbeauftragten der Polizeidirektion, Abschnitt 42, zusammengearbeitet. Vielleicht war das auch ursächlich dafür, das der Junge der Schule das einzig Richtige machte. Schulleiter Uwe Jeske: „Es geht für die Kinder darum, sich einer solchen Situation schnell zu entziehen, mit Schreien auf sich aufmerksam zu machen und sich sofort bei Erziehern, Lehrern oder Eltern Hilfe zu holen. Ich rate auch allen Betroffenen dazu, gleich die 110 zu wählen. Die Polizei ist meiner Erfahrung nach sofort da.“ Auch an der Fläming-Grundschule sollen die Grundschüler nun zusätzlich sensibilisiert werden. In ihrem Rundbrief an die Eltern rief die Schulleiterin Christiane Wendt dazu auf, mit den Kindern das richtige Verhalten in diesen Situationen zu besprechen.