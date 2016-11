Polizei sucht Weihnachtsbilder

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Wie sieht Eure Polizei aus und was macht sie in der Weihnachtszeit? Diese Frage stellen die Ordnungshüter Kindern. Sie sind dazu aufgerufen, ihr Idealbild der Polizei zu Papier zu bringen und für eine Adventsaktion einzureichen. Ab dem 1. Dezember will die Polizei auf ihrer Facebook-Seite die besten Einsendungen mit Nennung des Vornamens posten. Wer höchstens 13 Jahre alt ist und mitmachen möchte, schickt die Bilder an den Polizeipräsidenten in Berlin, Social Media Team PPr St IV 23, Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin oder per E-Mail an: neuemedien@polizei.berlin.de