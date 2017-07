Raub am Ku’damm: Modegeschäft überfallen

Charlottenburg. Nach Angaben der Polizei haben am 19. Juli drei Maskierte ein Modegeschäft am Kurfürstendamm ausgeraubt.

Offenbar gelangten die Täter über die Bleibtreustraße in das Parkhaus der Hausnummer 195 und drangen über das Treppenhaus zum Hinterausgang des Geschäftes vor. Als zwei Mitarbeiterinnen gegen 19.40 Uhr den Laden durch diesen Ausgang verlassen wollten, wurden sie von dem Trio unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Reizstoffsprühgerätes zurückgedrängt. Dort ließen sich die Räuber gemäß bisheriger Ermittlungen die Einnahmen aushändigen, packten Schuhe, Taschen, Rucksäcke und Geldbörsen in ihrer Tüten und fesselten die Frauen. Anschließend flüchteten sie mit der Beute zurück durch das Treppenhaus in das Parkhaus, wo sich ihre Spur verliert. Die Frauen konnten sich befreien und alarmierten die Polizei.Aufgrund der Maskierung konnte kaum eine Täterbeschreibung abgegeben werden. Einer der Täter wird als etwa 1,85 Meter groß mit kräftiger Figur beschrieben. Er trug einen dunklen Trainingsanzug mit weißen Applikationen der Marke „Adidas“. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 sucht mit Hilfe von Fotos und Video aus der Überwachungskamera nach Zeugen des Überfalls und bittet zu den Bürodienstzeiten unter

46 64 27 31 17, außerhalb der Bürodienstzeiten unter

46 64 27 11 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle um Hinweise.