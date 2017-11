Schutz vor Betrug und Diebstahl

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Die Vorweihnachtszeit hat begonnen - aus Sicht der Polzei bedeutet das auch Hochkonjunktur für Kriminelle: Geschützt von der früh einsetzenden Dunkelheit würden sie darauf spekulieren, dass die Menschen wegen anstehender Weihnachtseinkäufe mehr Geld als gewöhnlich mit sich herumtragen. Gerade Senioren seien beliebte Opfer. Am „Bankentag“, 30. November, und in der Woche um ihn herum, informiert die Polizei stadtweit und in Kooperation mit den Geldinstituten ältere Menschen und deren Angehörige darüber, wie man sich mit einfachen Mitteln vor Dieben und Betrügern schützen kann. Teilnehmende Banken des Bezirks und Termine können auf www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/senioren/artikel.642902.php oder unter

46 64 979 222 abgefragt werden.