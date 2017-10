“alles in Ordnung, hier”: Rolf Giegold und die Kunst der Richtlinien im Grünen

In seiner vierten Ausstellung in der Emerson Gallery setzt sich der Berliner Konzept- und Interventionskünstler Rolf Giegold (geboren 1970 in Erlangen) mit Ordnung und Natur im öffentlichen Raum auseinander. In einer ortsbezogenen Ausstellung im Parkwächterhaus Lietzensee zeigt Giegold eine Sammlung aquarellierter Ver- und Gebotszeichen zur Park- und Gartenbenutzung aus verschiedenen kulturellen Kontexten, grafisch wie inhaltlich unterschiedlich, die er aus Parkordnungen in Europa, Asien und Nordamerika zusammengetragen hat.Ergänzt wird die Ausstellung im Dachgeschoss des Hauses durch Texte historischer Parkordnungen aus dem deutschsprachigen Raum, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen und in einer mehrkanaligen Klanginstallation akustisch wiederbelebt werden. Kinderstimmen flüstern sich scheinbar wiederentdecktes zu, rezitieren aus Bekanntmachungen und Verordnungen als wären es geheime Botschaften an die Geister der Vergangenheit oder die lauschenden Besucher des historischen Gebäudes.Die Ausstellung findet zur Unterstützung desstatt. Durch Spendenaktionen und bürgerliches Engagement fördert der Verein die Sanierung des historischen, denkmalgeschützten Parkwächterhauses im Lietzenseepark. (Vgl. http://www.parkhaus-lietzensee.de/