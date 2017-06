Alte Möbel neu gestalten | Upcycling Workshop bei MöbelVerrückt

In diesem Workshop lernen Sie in fröhlich-bunter Runde, wie Sie Upcycling Möbel selber machen können.



NEU in BERLIN

Die TeilnehmerInnen arbeiten unter Anleitung der Upcycling-Künstlerin, Karolin Leyendecker, wie sie alten Möbeln mit tollen Papieren zu einem neuen Design verhelfen können. Aus alt mach neu, lautet die Devise, denn Möbel oder Wohngegenstände, die uns nicht mehr gefallen, können auf diese Weise ganz toll aufgepeppt werden - und sie sind HANDMADE. Upcyclen statt Wegschmeißen!Der 1. Berliner Upcycling-Workshop bei MöbelVerrückt in Charlottenburg findet statt am Sa., 2. September 2017.: 4 Stunden (39 €) oder 6 Stunden (59 €), jeweils zzgl. Materialkosten (inkl. MwSt. und Snacks, Obst und Getränken)Sie können, wenn Sie zuerst einmal nur schnuppern wollen, die 4-Std.-Variante wählen (und ggf. spontan um ein oder zwei Stunden verlängern). Wer gleich ein größeres Projekt im Auge hat, zum Beispiel einen Stuhl mit Papier verschönern möchte, sollte die 6-Std.-Variante wählen.Die Teilnehmer bringen ihre eigenen Möbel von zuhause mit. Zur Übung stellen alle zuerst ein Schlüsselbrettchen her (2.50 €, wird gestellt).gerne mailen und auf der Homepage erste Impressionen sehen.