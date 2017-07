Art-Festival 2017, Ausstellung mit Bildern aus Japan und Deutschland

über 400 Kunstwerke aus Japan und Deutschland



Öffnungszeiten:

23.07. (So) 12:00-19:00Uhr / 24.07 (Mo) 10:00-16:30Uhr / 25.07. (Di) 10:00-17:00Uhr

Freier Eintritt



Ort:

Schloss Charlottenburg, Große Orangerie



Kulturabend:

am Montag, den 24. Juli 2017

Einlass: 17:30 Uhr, Beginn: 18:00 Uhr

Genießen Sie inmitten von Bildern aus Japan und Deutschland den Kulturaustausch mit einer feierlichen Zeremonie, Livemusik, japanischen Performances und Gesprächen mit Künstlern in einer netten Atmosphäre. Freier Eintritt



Mehr Informationen unter:

http//cultural-exchange-project.org