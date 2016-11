Auf den Spuren von Heinrich Zille

Kiezfotografien von Gottfried Schenk aus den Jahren 1975 - 2016

Bildpaare machen Wandel sichtbar.

Im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung im Museum Charlottenburg-Wilmersdorf zeigt der Fotograf Gottfried Schenk am 17.11. in der Villa Oppenheim mehr als 400 Bilder aus den Jahren 1975 bis 2016. Der Fotovortrag kommt dem Wunsch zahlreicher Besucher entgegen, mehr als die 28 im Kabinett ausgestellten Bilder sehen zu können. Die Zeitreise beginnt mit historischen Aufnahmen, führt durch den Kiez vor, während und nach der Sanierung und wirft zuletzt einen Blick in die Altstadt und den angrenzenden Schlossgarten.Die Gegenüberstellung von alten und neuen Fotografien ausgewählter Orte führt den Wandel vor Augen, den das Viertel in den vergangenen vierzig Jahren durchlaufen hat. Aus dem ehemaligen Zille-Milieu seinen bröckelnden Fassaden und engen Hinterhöfen ist ein schmuckes Viertel geworden, das durch die City-Lage und die Nähe zum Schloss Charlottenburg eine zusätzliche Aufwertung erfährt.Beginn ist 17 Uhr, der Eintritt ist frei (begrenzte Platzanzahl).