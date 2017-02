Bach-Chor singt Bach-Kantate

Berlin: Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche |

Charlottenburg. „Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt“ – das ist der Titel einer winterlichen Bach-Kantate, die am Sonnabend, 18. Februar, zur Aufführung kommt. In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz musizieren ab 18 Uhr die Solisten Eva Friedrich (Sopran), Volker Arndt (Tenor), Jörg Gottschick (Bass) mit dem Bach-Chor der Gedächtniskirche und Jonas Sandmeier an der Orgel unter der Leitung von Achim Zimmermann. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. tsc