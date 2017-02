Berlin: Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche |

Charlottenburg. Bereits im Vorverkauf sollten sich diejenigen Karten sichern, die am Donnerstag, 2. März, das Benefizkonzert des Lionsclubs hören wollen. Es findet ab 19.30 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz statt und bringt Werke von Händel, Scarlatti, Vivaldi und Puccini zu Gehör. Die Solisten sind Olja Dakich (Sopran) und Marija Pendeva (Klavier). Tickets zum Preis von 20, ermäßigt 15 Euro gibt es in der Gedenkhalle der Kirche. tsc