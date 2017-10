Benefizkonzert für Aids-Waisen in Namibia

Berlin: Trinitatiskirche |

Charlottenburg.

Namibia ist besonders stark von der Aids betroffen. Für den Verein Voices Anlass, mit einem Benefizkonzert daran zu erinnern. In der Trinitatiskirche auf dem Karl-August-Platz spielen Chöre und Bands am Freitag, 3. November, Musik aus der ganzen Welt unter dem Motto "Voices – Berliner helfen Aids-Waisen in Namibia" – von Pop, Jazz und Musical bis hin zu klassischer Musik. Mit dabei sind das Brass-Collegium Berlin, Chor par Coeur, Chorissimo, Fugatonale und die Tontäter. Beginn ist um 19 Uhr. Die Gäste können Handarbeiten aus Afrika kaufen. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt sieben Euro, Karten unter

536 433 54.