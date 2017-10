Benefizvorstellung für die Bahnhofsmission

Charlottenburg.

Die Vaganten Bühne Berlin, Kantstraße 12A, hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie gibt am Donnerstag, 19. Oktober, um 20 Uhr eine Benefiz-Vorstellung von ihrem Dauerbrenner „Shakespeares sämtliche Werke“ zugunsten der Bahnhofsmission am Zoo. Im Oktober jährt sich die Premiere des Publikumslieblings "Shakespeares sämtliche Werke" zum 20. Mal. Für das gemeinnützige Theater nicht nur Anlass zu einer gebührenden Feier, sondern auch dazu, andere an ihrer Freude teilhaben zu lassen. Also werden die Einnahmen aus dem Kartenverkauf für diese Vorstellung an die Bahnhofsmission Berlin Zoologischer Garten gespendet. Informationen und Tickets gibt es unter

312 45 29 oder auf www.vaganten.de