Brandenburger Kreativtage am 4. und 5. November 2017 im Erlebnispark Paaren

Über 100 Anbieter von Bastelideen reisen mit ihrem Sortiment zu den Brandenburger Kreativtagen am 4. und 5. November nach Paaren im Glien. Ob Holzspielzeug und Holzschmuck, Spinnen, Stricken, Häkeln und Nähen, Tiffany-Glaskunst oder Patchwork, Stoffe und Knöpfe, Näh- und Strickmaschinen, Lampen und Leuchtdekorationen, Buchbinden, Papierschmuck, Marionettenbau oder Drechseln, Laubsägearbeiten oder Keramik: Die Auswahl ist groß. Geöffnet ist am Sonnabend von 9.30 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt zwei Euro. www.erlebnispark-paaren.de