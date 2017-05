Chorus Berlin in der Orangerie

Charlottenburg.

Klassik, Musical, Rock und Pop – dafür steht der Laienchor Chorus Berlin seit 20 Jahren. Zum Jubiläumskonzert "Das gibt’s nur einmal – Eine Hommage an Berlin und seine Lieder" am Pfingstsonntag, 4. Juni, sind Gäste eingeladen, ab 16 Uhr den musikalischen Festivitäten beizuwohnen. Veranstaltungsort ist die Große Orangerie von Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm 22, wo die Truppe unter der Leitung von Simon Berg begleitete wird vom Casanova Society Orchestra. Inklusive Speisen und Getränke kosten die Karten an der Tageskasse 20, ermäßigt 15 Euro. Infos auf www.chorus-berlin.d e.