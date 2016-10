Das Berliner Designer-Duo Kauffeld & Jahn auf der Pariser Fashionweek

Wolkige, flauschige Silhouetten im Gegensatz zu scharfen, geraden und schlanken Schnitten mit Kanten und Dreieck- Details zierten die Kleider und Outfits der Kollektion „Skies“Leichte Seide und luftige Stoffe, in Gedanken versunken, Schwerelosigkeit soll uns beim Tragen der Kleider ein Gefühl der Freiheit vermitteln.Italienisches Leder traf hier auf britische Seide, sowie weitere Stoffkombinationen, die mit Pailletten kombiniert wurden. Einzigartige, exklusiv gestaltete Muster entstanden. Verschiedene Blautöne, von staubig zu glänzend, neben weißen, antiken Messing, aber auch dem traditionellem schwarz, sind die Farben der neuen Kollektion.Handgefertigte Pailletten-Stickereien ergänzten einige Kleidungstücke. Sie erhielten einen glänzenden Schimmer und wirken glamourös, aber dennoch sind sie sehr schlicht gehalten.Kleidungsstücke mit Luxusmaterialien zeichneten die Kollektion "SKIES" aus. Das Designer-Duo Kauffeld & JAHN präsentierte hier in Paris eine neue Ebene und bringt wieder außergewöhnliche Fashion aus Berlin in die Welt der Mode.