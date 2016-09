Designschau im Bröhan-Museum

Berlin: Bröhan-Museum |

Charlottenburg.

Berlin ist heute auch die Hauptstadt all derer, die ihre Geschicke selbst bestimmen. Und das Bröhan Museum, Schloßstraße 1a, spürt in seiner neuen Ausstellung den Wurzeln dieses Drangs nach. Unter dem Titel „Do it yourself“ schärft die Schau den Blick auf die Situation nach dem Ersten Weltkrieg, als eine Gegenbewegung zur industriellen Herstellung von Produkten begann. Man gebrauchte wieder die eigene Hand. Nun sehen Besucher 100 selbstgefertigte Designerstrücke von Gestaltern wie Richard Riemerschmid, Gerrit Rietveld, Erich Dieckmann, Ferdinand Kramer oder Enzo Mari. Geöffnet ist das Museum Di bis So von 10 bis 18 Uhr bei Eintrittspreisen von acht, ermäßigt fünf Euro. Kostproben findet man im Internetblog zur Ausstellung unter http://diydesignberlin.tumblr.com.