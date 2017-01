Ein Chef fürs „Delphi Lux"

Charlottenburg.

Wenn im Frühsommer 2017 im Yva-Bogen am Bahnhof Zoo das neue Kino „Delphi Lux“ mit sieben Sälen und mehr als 600 Plätzen eröffnet, übernimmt eine Szenekenner die Leitung. Wie die Yorck Kinogruppe bekannt gab, hat sie für das Projekt Wolfgang Döllerer verpflichtet – ein Mann, der schon in mehreren anderen Filmtheatern auch außerhalb Berlins als Chef wirkte. Er übernimmt die Verantwortung über die letzte Phase des Gebäudeumbaus und die Einrichtung der Räume, wobei sich das Design in jedem Saal unterscheiden soll.