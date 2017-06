Erinnerungen an den Sommer 1967 - Musikalische Lesung im Brel

Dem Summer of Love und dem Sommer der Revolte, der vor fünfzig Jahren das Leben, die Liebe, die Musik und das Kino veränderte, widmen die Autorin und Moderatorin Manuela Reichart, der Gastronom und Sänger Frido Keiling und der Schriftsteller und Regisseur Jörg Aufenanger einen Abend in der entspannten Atmosphäre der Galerie Premier Etage über dem "Brel".



Eintritt ist frei!



Eingeladen sind ALLE! Herzlich Willkommen ist jeder!