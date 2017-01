Familienfest im Schloss Charlottenburg

Berlin: Schloss Charlottenburg |

Höfische und unterhaltsame Spiele und Barocktanz für Familien und Kinder.

Kinder und Jugendliche aus dem Stadtbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sind an diesem Tag eingeladen, bei Musik, höfischem Tanz, Speis und Trank mit uns ein Fest zu feiern. Zahlreiche Mitmach-Aktionen und ein Bühnenprogramm u.a. mit dem Berliner Pianisten Andreas Wolter, sorgen für einen abwechslungsreichen Nachmittag in der Großen Orangerie, in der damals schon die Königsfamilie mit ihren Gästen gefeiert hat.

Wer möchte, kann sich vor Ort auch über die Kurse der Jugendkunstschule Charlottenburg-Wilmersdorf informieren: Sie bieten allen Kinder und Jugendlichen aus dem Bezirk die Möglichkeit, das Schloss kennenzulernen und selbst kreativ zu werden.