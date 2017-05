Founder of Dire Straits - David Knopfler und Band

Exclusiv in Deutschland ! Das einzige Clubkonzert mit 200 Gäste im Speicher No.1 in Hoyerswerda. Original Dire Straits Bandmitglieder spielen die Songs der legendären Band.



Anlässlich des 40-jährigen Bandjubiläum der Dire Straits, gibt es am Freitag, den 23. Juni 2017 im Speicher No. 1 in Hoyerswerda ein ganz außergewöhnliches Konzert. Es ist eine besondere Gelegenheit und zugleich eine Sensation, den Gründer der Dire Straits, David Knopfler und den Dire Straits Keyboarder Alan Clark zusammen mit einer Starbesetzten Band auf der Bühne zu erleben, die ein best of aller Dire Straits Klassiker zu Gehör bringen.



1977 gründete David Knopfler die legendäre Rockgruppe Dire Straits. Zusammen mit seinem Bruder Mark Knopfler erreicht sie Ruhm und Erfolg auf der ganzen Welt. Seitdem steht ihr Name für Qualität in der Musik. Nach dem Ausstieg bei den Dire Straits startete David Knopfler eine Solokarriere als Sänger und Songwriter. Er genoss die Freiheit mehr als 12 Alben herauszubringen und spielte viele ausverkaufte Konzerte rund um den Globus.



In der Band werden ausgezeichnete und berühmte Musiker auftreten. Special-Guest Alan Clark war ein Originalmitglied der Dire Straits und spielte viele Jahre Keyboard für die Band, unter anderem auch auf dem legendären Studio-Album "Brothers in Arms". Er machte Aufnahmen mit Bob Dylan und ging mit Musikern wie Eric Clapton auf Tournee.



Weitere Bandmitglieder sind Harry Bogdanovs - Gitarre (John Farnham, Westernhagen, The Shadows, Elton John), Pete Shaw - Bass (Chris Rea, Mary Black, Joe Brown) und Martin Ditcham, einem der weltbesten Schlagzeuger. Martin ist bekannt für seine Arbeit mit legendären Musikern und Gruppen wie: Chris Rea, Sade, Rolling Stones, U2, Status Quo, Jeff Beck, Elton John, Tina Turner, Brian May, David Gilmour, Roger Daltrey, Westerhagen, Grönemeyer, Nina Hagen und viele mehr. Bub Roberts ist bereits auf vielen David Knopfler Alben zu hören. Er ist der Lead-Gitarrist in der Band und trägt seinen Teil zu einem unverwechselbaren Sound bei.



Ziel ist es, den Klang der frühen Dire Straits mit klassischen Songs wie ''Wild West End'' oder ''Where Do You Think You're Going" zurück auf die Bühne zu holen. Des Weiteren befinden sich im Repertoire von David Knopfler auch Lieder, die von den Dire Straits während ihrer weltweiten Tourneen zwar gespielt wurden, aber nie auf ein offizielles Studio-Album der Band erschienen. Nicht nur Fans werden sich auf Songs wie ''What's the Matter Baby'' und ''Bernadette" freuen.



Diese Veranstaltung wird ein breites Publikum, vom Radiohörer bis zum größten Fan der britischen Rock-Geschichte, ansprechen. Es ist ein Highlight für jeden Fan von David Knopfler und den Dire Straits. Eine nahezu einmalige Gelegenheit, diese Musiker zusammen live in einer Band erleben zu können.



David Knopfler - Vocals / Guitar / Piano

(Gründer der Dire Straits)



Alan Clark - Keyboards

(Dire Straits, Bob Dylan, Eric Clapton)



Harry Bogdanovs - Guitar / Piano / Backing Vocals

(John Farnham, Westernhagen, The Shadows and Elton John)



Bub Roberts - Lead Guitar

(David Knopfler)



Pete Shaw - Bass Guitar

(Chris Rea, Mary Black)



Martin Ditcham - Drums / Backing Vocals

(Chris Rea, Marius Müller Westerhagen, Sade, Rolling Stones,Elton John, U2, Jeff Beck, Manic Street Preachers, Tina Turner, A-ha, Brain May, Roger Daltrey, Grönemeyer, Nina Hagen, Status Quo,