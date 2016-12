Freikarten gewinnen: Hippologica vom 15. bis 18. Dezember 2016 unterm Funkturm

Charlottenburg. Zu ihrem 25. Geburtstag sorgt die Hippologica Berlin für jede Menge Feierstimmung bei den Besuchern. Mit einem bunten Rahmenprogramm erwartet die Reitsportmesse Pferdefans, Reitsportliebhaber und Familien vom 15. bis 18. Dezember unterm Funkturm.

Die Hippologica Berlin öffnet vom 15. bis 18. Dezember in den Messehallen unterm Funkturm. Geöffnet ist Donnerstag 14 bis 20 Uhr, Freitag und Sonnabend 10 bis 20 Uhr und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt neun Euro. Weitere Informationen auf www.hippologica.de

Ein musikalisches Highlight der Extraklasse wird der Auftritt von Nevio Passaro sein. Der Sänger macht mit seiner Stimme eine Voltigierdarbietung zu einem besonderen Konzerterlebnis. Mit dabei ist in diesem Jahr erstmals auch die Pferde-YouTuberin Damiana. Die Mitmachaktionen für Kinder reichen vom Eselführerschein über Bastelaktionen und lehrreiche Quiz-Rallyes bis hin zum Kinder-Polo und Hufeisenschmieden.20 Reitsportprüfungen werden die Jubiläumsausgabe der Hippologica erneut zum größten Hallenreitturnier Berlins machen. Mit dabei sind die besten Reiter aus der Region und den umliegenden Bundesländern wie beispielsweise Laura Strehmel und André Thieme. Strehmel gewann kürzlich den Landesmeistertitel der Berlin-Brandenburger Springreiter in Neustadt. Thieme wurde Zweiter bei der DKB-Riders Tour 2016. Im Wettkampf gegeneinander laufen die Reitsportler zur Höchstform auf. Für die Zuschauer auf den Tribünen bedeutet das Nervenkitzel pur.Dass sich nicht nur Pferde, sondern auch kleine Drachen auf der Hippologica wohlfühlen, zeigt die erste Tabaluga-Show des Vereins Samosaea. Wieder mit dabei in diesem Jahr ist die Polizeireiterstaffel der Bundespolizei. Sie zeigt den Zuschauern Ausschnitte aus ihrem Ausbildungskonzept.Neben diesen glanzvollen Showmomenten stehen auch Lehrvorführungen rund um Zucht, Ausbildung und Pferdegesundheit auf dem Programm. Hier geben Profis aus dem Reitsport Besuchern Tipps im Umgang mit dem Pferd.