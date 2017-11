Geschichten von der Insel

Berlin: Haus am Mierendorffplatz |

Charlottenburg-Nord.

Wer hat die Schlacht am Tegeler Weg miterlebt? Oder den Bau der U-Bahn bis zum Mierendorffplatz? Wer hat andere Geschichten aus den 60er- und 70er-Jahren parat, die er mit anderen teilen möchte? Zeitzeugen, eingefleischte Kiezbewohner, Neu-Insulaner, Mierendorff-Insel-Fans und solche, die es werden wollen, sind beim nächsten Erzählcafé am Mittwoch, 15. November, im Haus am Mierendorffplatz, Mierendorffplatz 19, richtig. Die Reihe "Mein Kiez und ich – Geschichte(n) in Wort und Bild" beschäftigt sich dieses Mal mit den Geschehnissen dieser beiden Dekaden. Beginn ist um 18 Uhr.