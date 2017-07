Haus am Waldsee zieht um

Berlin: Bikini Berlin |

Charlottenburg.

Die Zehlendorfer Ausstellungsvilla „Haus am Waldsee“ wird vom 20. Juli bis 15. Juni 2018 saniert und wird in dieser Zeit als Museumsshop ins Bikini Berlin, Budapester Straße 46, umziehen. Auf der Dachterrasse wird zu Schaufensterausstellungen, Künstlertalks und Buchvorstellungen eingeladen, außerdem werden Kataloge, Bücher sowie kleine Kunstgegenstände verkauft. Den Anfang macht die Musikerin und Künstlerin Christiane Seiffert, die vom 20. Juli bis 9. September Fotografien im Postkartenformat vorstellt. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Mittwoch, 19. Juli, um 18 Uhr statt, der Eintritt ist frei. Am 25. August bittet Christiane Seiffert um 18.30 Uhr zum Künstlergespräch.