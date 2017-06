Heather Cornell zeigt Stepptanz

Berlin: Filmbühne am Steinplatz |

Charlottenburg.

„Groovin’ Shoes, Voice & Bass“ heißt es am 29. Juni ab 20.30 Uhr in der Filmbühne am Steinplatz, Hardenbergstraße 12. Zu erleben ist die virtuose Stepptänzerin Heather Cornell aus New York, die mit der Stimme von Martina Gebhardt und Robert Teigeler am Bass das Publikum verzaubern will. Der Eintritt kostet 18, ermäßigt 15 Euro, Verkauf unter

883 11 75. Vom 30. Juni bis 2. Juli gibt Heather Cornell im Ballett Centrum Kurfürstendamm Karree einen Workshop. Mehr Infoss unter www.ballettcentrum-berlin.de