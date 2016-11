Herbstkonzert 20.11.2016 um 12 Uhr, Vivaldi Kinder Orchester und Vivaldi Young Philharmonics!

Classic Music for Motion - Förderung junger Musiker in Klassischer Musik!



Classic Music for Motion (CMfM) ist ein gemeinnütziger Verein in Gründung, der Kinder und Jugendliche, die ein Instrument spielen, musikalisch fördert. Grundlage der Förderung ist ein ganzheitlicher Konzeptanspruch aus qualifizierter Ausbildung und wissenschaftsbasierten wird ein modernes Entwicklungskonzept für Kinder und Jugendliche angeboten.



Neben dem "Vivaldi Kinder Orchester" (VKO), für Kinder bis 13 Jahre, gibt es die "Vivaldi Young Philharmonics" (VYP) für Jugendliche ab 14 Jahre.



Zusätzlich wurde das "Motion String Orchestra" (MSO) gegründet, welches aus professionellen Musikern besteht. Die Musiker erklären den Kindern und Jugendlichen die Theorie, üben mit ihnen und organisieren Konzerte, um das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Darüber hinaus werden Konzerte von Kindern für Kinder und von Jugendlichen für Jugendliche angeboten.



Eintritt ist frei!



Die nächsten Konzerte:



Herbstkonzert: 20.11.2016 I 12 Uhr

Winterkonzert: 22.01.2017 I 12 Uhr

Frühjahrskonzert: 19.03.2017 I 12 Uhr

Muttertagskonzert: 14.05.2017 I 12 Uhr

Sommerkonzert: 16.07.2017 I 18 Uhr



Informationen über weitere Veranstaltungen auf der Webseite.



Kontakt und Informationen:

Marlena Troch I T: 345 402 20 I info@m-for-m.com

www.classic-music-for-motion.com