Kalender zeigt Klausenerkiez

Berlin: Büro Kiezbündnis Klausenerplatz |

Charlottenburg.

Wer sich an monatlich wechselnden Impressionen aus dem Klausenerplatz-Kiez erfreuen kann, für den kommt der neue Wandkalender für das Jahr 2017 gerade recht. Das Werk mit zwölf historischen Fotomotiven verantwortet das Kiezbündnis Klausenerplatz. Der Vertrieb ist seit Anfang Oktober im Gange. Zum Preis von 5 Euro erhält man den Kalender in den Geschäften Vinifera, Tee-o-d’or, Falken-Apotheke, Buchhandlung Godolt, Dicker Wirt, Bernhardt’s Bäckerei, Schuh Bergemann, Salon Appel, Kastanie, BeerBaboon und im Kiezbüro an der Seelingstraße 14.