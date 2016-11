Karikaturen von Elke Querbeet

Berlin: Glaube, Liebe, Hoffnung |

Charlottenburg. „Schwein oder nicht Schwein“ heißt der Titel einer Karikaturenausstellung im Lokal „Glaube, Liebe, Hoffnung“, Neufertstraße 16. Am Sonnabend, 26. November, feiert sie um 20 Uhr Vernissage. Die Künstlerin Elke Querbeet erzählt dann auf Einladung des Kiezbündnisses Klausenerplatz, was sie sich dabei dachte, als sie menschlichen Figuren freche tierische Gesichter gab. Passend dazu gibt sie auch einige Tiergedichte zum besten und freut sich im Gegenzug auf eine kleine Spende. Der Eintritt an sich ist frei. tsc