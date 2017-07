Kiezspaziergang zum Sommerfest

Wilmersdorf.

Ein schönes Ende nimmt der Kiezspaziergang mit Bürgermeister Reinhard Naumann (SPD) am Sonnabend, 8. Juli. Entlang der südlichen Bezirksgrenze geht es zunächst vom Breitenbachplatz zur Künstlerkolonie Wilmersdorf, die in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiert. Danach führt der Weg zum Bergheimer Platz zur katholischen Kirche St. Marien und dann in die Wiesbadener Straße zum Internationalen Zentrum der Wissenschaft. Der Kiezspaziergang endet am Rüdesheimer Platz beim Sommerfest der Kiezinitiative Rüdi-Net. Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei, Treffpunkt ist um 14 Uhr am nördlichen Ausgang des U-Bahnhofs Breitenbachplatz (U3).