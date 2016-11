Klassik-Talente in der Kirche

Berlin: Friedenskirche |

Charlottenburg. Junge Musiker mit einer Neigung für klassische Musik zu fördern, das ist ein Hauptanliegen von Classic Music for Motion (CmfM). Dieser gemeinnützige Verein, der Kinder und Jugendliche, die ein Instrument spielen, musikalisch fördert, befindet sich derzeit in der Gründung. Eine Kostprobe des Könnens von ausgewählten Talenten erleben Konzertfreunde am Sonntag, 20. November, in der Friedenskirche, Bismarckstraße 40. Hier präsentiert Classic Music for Motion um 12 Uhr ein herbstliches Programm von Vivaldi Kinder Orchester und Vivaldi Young Philharmonics. Spenden sind willkommen. tsc