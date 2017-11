König der Leserreporter: Zweirad Stadler überreicht Thomas Müller seinen Gewinn

Berlin. Thomas Müller (53) aus Spandau ist Gesamtsieger der Leserreporteraktion "Berlin, mein Rad und ich" der Berliner Woche und des Spandauer Volksblatts.

Mit seinen zahlreichen Videos von Radtouren durch Berlin und das Umland setzte er sich am Ende gegen starke Konkurrenz durch. Egal ob es zum Obelisken in der Döberitzer Heide, zum Tegeler See oder zum Bullengraben in Spandau ging, Thomas Müller hatte seine Kamera dabei und filmte seine Tour.Am 8. November kam er zu Zweirad Stadler nach Westend, wo ihm Mitarbeiter Robert Hussein den Gutschein im Wert von 1000 Euro überreichte. Thomas Müller hatte bereits ein Fahrrad im Blick und nahm dieses sowie eine Menge Zubehör überglücklich mit zurück nach Hause nach Spandau.Rund dreieinhalb Monate lang hatten Berliner Woche und Spandauer Volksblatt ihre Leserreporter aufgerufen, Beiträge rund ums Radfahren in Berlin zu schreiben. Neben den Tourenberichten gab es Beiträge zu Schrotträdern, zu zugeparkten Radwegen, Ärger mit Autofahrern und Gedichte zum Drahtesel.