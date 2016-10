Kunst, Antikes und Originelles

Charlottenburg. Wie im Frühling so im Herbst: Der Antik- und Kunstmarkt vor der Villa Oppenheim, Schloßstraße 55, gehört zu den Größen im Charlottenburger Jahreskalender, die es doppelt gibt. Nun lockt er am 8. und 9. Oktober jeweils von 11 bis 17 Uhr wieder Schaulustige und Schnäppchenjäger an. Mode, Keramik, Spielzeug und Tonträger bieten Händler feil. Dazu gibt es kulinarische Angebote und Vorführungen des Seifenblasenkünstler Jürgen Achterberg und des Holzspezialisten Eckart Möhlenbeck.